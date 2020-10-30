Ученый показал, что осенняя вспышка COVID-19 в Европе связана не с падением температуры
Вероятно, нынешняя волна пандемии в европейских странах больше связана с их географией, чем со снижением среднесуточных температур, полагают в Бельгии
C 20 сентября по 18 октября во многих европейских странах произошел сильнейший рост числа ежедневно регистрируемых новых случаев COVID-19, что резко приблизило системы здравоохранения к коллапсу из-за перегрузки. Стефан Вальранд из Университета Лувен в Брюсселе считает, что на это влияет географическая широта страны, а не снижение температуры за пару недель до даты роста случаев.
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В препринте исследования на medRxiv физик пишет о "впечатляющей корреляции" роста случаев с широтой страны, связывая его с сезонным уменьшением в более высоких широтах интенсивности ультрафиолетового облучения от Солнца и, как следствие, дефицитом витамина D.
Солнечный ультрафиолет вынуждает организм самостоятельно вырабатывать витамин D. Это вещество модулирует иммунные реакции для защиты от внутриклеточных патогенов, включая респираторные.
Период полураспада запаса витамина в жировой ткани человека – около двух недель, и это исследование "является дополнительным наблюдением, подтверждающим потенциальное влияние низкого уровня витамина D в крови на респираторные нарушения при COVID-19", пишет автор.
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Ученый отметил, что у его исследования есть ограничение: новые ежедневные случаи COVID-19 регистрировались по стране, которая может достигать восьми градусов по широте, например, в Италии. Важно обновить его, используя широту и ежедневные новые случаи в крупных городах или регионах европейских стран, уточнил он.
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