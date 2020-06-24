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Против COVID-19. Ученые говорят об эффекте зеленого чая, спирулины и витамина D

Против COVID-19. Ученые говорят об эффекте зеленого чая, спирулины и витамина D - Фото
Зеленый чай (фото — pixabay.com)
24.06.2020, 10:39

Каждый день та или иная группа исследователей по всему миру сообщает новые данные о веществах, которые могут противостоять коронавирусу SARS-CoV-2

Экстракты зеленого чая, спирулины и активная форма витамина D обладают активностью против коронавируса SARS-CoV-2. Такие данные по соединениям и препаратам, которые могут так или иначе замедлять распространение новой инфекции, опубликованы в препринтах двух исследований в библиотеке bioRxiv.org.

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Ученые из Индийского института науки, образования и исследований в Тируванантапурам создали "псевдовирус" с белками SARS-CoV-2, заражали им культуры разных клеток в пробирке и проверяли, как этот процесс тормозится экстрактами зеленого чая и спирулины. Оба блокировали в определенной степени проникновение вируса через мембрану клеток, причем первый оказывал лучшее ингибирующее действие, связываясь с S1-участком белкового шипа коронавируса и тем самым блокируя его взаимодействие с рецептором АСЕ2 клетки - основными воротами проникновения патогена в клетку.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять точный механизм вирусного торможения", - пишут в Индии.

Спирулина под микроскопом (фото — пресс-служба ESA)

Другая группа исследователей из Сингапура взялась за поиск одобренных медицинскими регуляторами соединений, которые обладали бы той или иной формой активности против SARS-CoV-2. Из 121 веществ/препаратов семь (цитиколин, прохлорперазина дималеат, иматиниба мезилат, декслансопразол, правастатин, тенофовир алафенамид и кальцитриол) были включены в список для проверки.

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Исследователи утверждают, что активная форма витамина D (кальцитриол) обладает "значительной активностью" против коронавируса - лучшей среди упомянутых выше веществ. "Это открывает путь для рассмотрения терапии кольцевой профилактики контактов пациентов с SARS-CoV-2. Важно, чтобы наши результаты были подтверждены как in vivo, так и в клинических испытаниях", - добавили они.

СПРАВКА. Витамин D - дешевая и общедоступная диетическая добавка, которая в печени и почках превращается в кальцитриол. Он модулирует иммунные реакции для защиты от внутриклеточных патогенов, включая респираторные вроде Mycobacterium tuberculosis. Обладает противовоспалительными свойствами.

"Другое исследование показало связь между дефицитом витамина D и смертностью от COVID-19. Авторы предположили, что добавка витамина могла бы защитить от инфекции и улучшить исход заболевания, и наши результаты, безусловно, подтверждают эту гипотезу", - пишут авторы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статьи носят статус препринтов. Это значит, что результаты пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики или профилактики.

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Евгений Пилипенко
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