Китай допустил к испытаниям на людях рекомбинантную вакцину против SARS-CoV-2

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В Китае дали разрешение на клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, которую разработали специалисты дочернего предприятия фармкомпании Chongqing Zhifei Biological Products совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук. Об этом со ссылкой на заявление компании для прессы пишет Reuters.

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Одобрение регулятора КНР (Госуправления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами) на тест-вакцинацию группы людей было получено еще 12 июня, а 20 июня начался набор добровольцев.

Еще 17 марта CanSino Biologics из КНР первой получила разрешение на клинические испытание рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV. 22 мая там заявили, что все проходит успешно: вакцина "безопасна и вызывает быстрый иммунный ответ".

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Всего в стране разрабатывают куда больше вакцин против коронавируса: это рекомбинантная вакцина на основе аденовируса (одна), рекомбинантная субъединичная (одна – от Chongqing Zhifei), на основе мРНК (одна), вакцина с инактивированным вирусом (четыре), живая аттенуированная гриппозная вакцина (одна), и еще несколько других.

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