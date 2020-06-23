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Китай допустил к испытаниям на людях рекомбинантную вакцину против SARS-CoV-2

Китай допустил к испытаниям на людях рекомбинантную вакцину против SARS-CoV-2 - Фото
Фото: pixnio.com
23.06.2020, 13:38

Теперь в Китае уже шесть компаний проводят испытания своих вакцин против нового коронавируса с привлечением суммарно около трех тысяч добровольцев

В Китае дали разрешение на клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, которую разработали специалисты дочернего предприятия фармкомпании Chongqing Zhifei Biological Products совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук. Об этом со ссылкой на заявление компании для прессы пишет Reuters.

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Одобрение регулятора КНР (Госуправления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами) на тест-вакцинацию группы людей было получено еще 12 июня, а 20 июня начался набор добровольцев.

Еще 17 марта CanSino Biologics из КНР первой получила разрешение на клинические испытание рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV. 22 мая там заявили, что все проходит успешно: вакцина "безопасна и вызывает быстрый иммунный ответ".

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Всего в стране разрабатывают куда больше вакцин против коронавируса: это рекомбинантная вакцина на основе аденовируса (одна), рекомбинантная субъединичная (одна – от Chongqing Zhifei), на основе мРНК (одна), вакцина с инактивированным вирусом (четыре), живая аттенуированная гриппозная вакцина (одна), и еще несколько других.

Смотрите видео: Коронавирус. В Лондоне начинают испытывать на людях saRNA-вакцину: что это такое

Евгений Пилипенко
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Китай исследование медицина вакцина прививка испытание фармацевтика коронавирус COVID-19 Chongqing Zhifei Biological Products
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