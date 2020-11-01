Хоть и выходной. В Украине выявили почти 8000 заболевших COVID-19 за субботу
За все время эпидемии коронавируса в Украине уже умерли 7306 больных COVID-19
За прошедшие сутки, 31 октября, в Украине выявили 7959 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 8752). Данные предоставлены Советом нацбезопасности и обороны.
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За сутки умерли 110 инфицированных (155), одолели недуг 2513 человек (3902). Как правило на выходных делают меньшее количество тестов и выявляют меньше, чем в будние дни, заболевших, регистрируют меньше и случаев выздоровления.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 395 440 заболевших, 161 441 выздоровевших и 7306 умерших.
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- Завтра в Украине вступят в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 облцентров.
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