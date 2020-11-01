Коронавирус. Украина на 10 месте в Европе и 15-м в мире по суточной заболеваемости

В мире выявили уже более 46,36 млн инфицированных коронавирусом. В Польше за сутки выявили в два раза больше заболевших COVID-19, чем в Украине

Украина занимает 10-е место в Европе и в мире по выявленной суточной заболеваемости коронавирусом. Сводка о пандемии COVID-19 по странам мира предоставлена Worldometers.

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По данным на вчерашнее утро, в Украине было выявлено 8752 заболевших за сутки – рекордный для страны показатель. Нашими соседями в европейском рейтинге являются Нидерланды (9 место, 9804) и Румыния (11-е, 5753) в мировом – Аргентина (14-е, 9745) и Иран (16-е, 7820).

В топ-5 стран мира по суточной заболеваемости входят США (+86 293 заболевших за сутки), Индия (+46 715), Франция (+35 641), Италия (+31 758) и Великобритания (+21 915). Последние три страны лидируют в европейском антирейтинге, за ними – Польша (+21 897) и Бельгия (+20 056).

Всего в мире выявили 46 367 473 заболевших (+475 201 за сутки), 33 479 248 выздоровевших (+235 830) и 1 199 727 умерших (+6488).

Завтра в Украине вступят в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 облцентров.

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Марк Сировой

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