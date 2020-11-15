"Путь пациента". Заболевший COVID-19 Степанов сделал первые выводы о ситуации

Глава МОЗ пообещал ежедневно делится информацией "о своем пути пациента"

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что намерен лечиться от коронавируса "как обычный пациент", чтобы на собственном опыте проверить работу системы и исправить недочеты. Первые выводы министр уже сделал. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

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"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения", – сказал Степанов.

Он отметил, что планирует "пройти весь этот период, как обычный пациент", фиксировать все недостатки и сразу же искать пути их устранения. Степанов пообещал ежедневно делится информацией "о своем пути пациента".

По его словам, первые выводы уже сделаны: необходимо предусмотреть возможность подписания декларации с семейным врачом онлайн. Степанов уверен, что вопрос удастся решить на будущей неделе.

Он снял на видео свое общение, как "обычного пациента", с оператором горячей линии МОЗ.

Также в МОЗ обсудят создание базы врачей для консультирования людей, у которых еще нет семейного врача. Эти граждане получат контакт врача, который будет вести их на протяжении всего заболевания. Такие врачи должны быть во всех регионах Украины, считает Степанов.

Вчера глава Минздрава сообщил, что заразился коронавирусом.

Вадим Ребрина

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