Сок черноплодной рябины уничтожает 97% коронавируса и почти 100% вируса гриппа. В пробирке

Авторы исследования рекомендуют во время пандемии полоскать рот и горло соком аронии и зеленым чаем медикам, пожилым и тем, у кого ослаблен иммунитет

Сок плодов некоторых неядовитых растений может деактивировать коронавирус SARS-CoV-2 и вирус гриппа. О вируцидных свойствах черноплодной рябины, граната и зеленого чая пишут в препринте статьи на bioRxiv ученые из Университета Ульма.

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Респираторные вирусы первым делом поражают носо- и ротоглотку. Предотвращение такого заражения или снижение вирусной нагрузки может облегчить симптомы, предотвратить распространение ниже в дыхательные пути или передачу другому человеку.

Способность уничтожать патогены авторы оценивали in vitro, то есть на культурах клеток вне организма – "в пробирке". Эксперимент также проводили на аденовирусе типа 5 (AdV5), который тоже вызывает ОРВИ, и MVA – модифицированном вирусе Анкара (ослабленной вакцине против вируса оспы).

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Выяснилось, что вирус гриппа типа А очень чувствителен к пятиминутной инактивации всеми тестируемыми веществами. Коронавирус был менее подвержен влиянию: наиболее эффективно его разрушал сок черноплодной рябины. AdV5 был устойчив к большинству продуктов.

Сок рябины показал наиболее сильную противовирусную активность, "убив" за пять минут 99,99% частиц вируса гриппа, почти 97% "короны" и 93% аденовируса. Гранатовый сок и зеленый чай снижали титры SARS-CoV-2 на 80% уже после одной минуты. Биологи предположили, что патогены разрушает кислая среда и полифенолы из растений.

"Это позволяет предположить, что полоскание рта и горла может снизить там вирусную нагрузку и тем самым снизить риск передачи вируса", – пишут авторы.

При этом, уточняют они, случайное проглатывание такого "ополаскивателя" не только не вредит здоровью, но и может быть полезно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики, если терапия потенциально опасна. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

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О возможном противовирусном эффекте зеленого чая писали еще летом.

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Евгений Пилипенко

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