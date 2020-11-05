В Пакистане лечили коронавирусных больных медом и черным тмином. Уже есть результаты

Эта терапия "безопасна, эффективна, безрецептурна и доступна, а также существенно снижает нагрузку на систему здравоохранения", утверждают ее авторы

В Пакистане предложили лечить больных коронавирусной болезнью медом и семенами черного тмина. В экспериментальной терапии такой комбинацией у пациентов наблюдалось "значительное снижение тяжести заболевания, времени, необходимого для выведения вируса, и смертности", утверждают авторы идеи. Препринт исследования группы пакистанских ученых с привлечением специалистов США, Чили и Канады выложен на medRxiv.

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То, что мед и Nigella sativa (также чернушка посевная, калинджи, сейдана или кориандр) обладают противовоспалительными, противовирусными и антимикробными свойствами, известно давно. Как и то, что полифенольные компоненты меда стимулируют врожденные и адаптивные иммунные реакции.

Кроме того, компьютерное моделирование молекулярного докинга (пространственного совпадения молекул) показало, что шесть флавоноидных соединений из меда могут угнетать "размножение" SARS-CoV-2, подавляя определенный вирусный фермент, а некоторые химкомпоненты калинджи обладают высоким сродством с другими ферментами и белками вируса.

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В Пакистане задались целью проверить воздействие меда и экстракта Nigella sativa на ковидных пациентов. С 30 апреля по 29 июля в четырех больницах Лахора привлекли к эксперименту 2523 человека.

Одна группа два-три раза в день получала перорально 1 мг меда и 80 мг семян Nigella sativa на 1 кг массы тела в течение до 13 дней, другую ничем таким не потчевали. Выяснилось, что в умеренных и тяжелых случаях болезни лечение сокращало время облегчения симптомов и выведения вируса из организма (на четыре дня раньше, чем в контрольной группе).

У тех, кого лечили этой комбинацией, раньше возобновлялась нормальная активность (у 63,6% умеренных и 28% тяжелых случаев) и наблюдалось значительное (~15%) снижение смертности.

"Никакой разницы в побочных эффектах между группами не было", – пишут авторы.

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Евгений Пилипенко

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