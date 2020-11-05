В Дании вспышка мутировавшего коронавируса. Там убьют до 17 млн норок – и всю отрасль

Ранее, еще летом, к такому методу сдерживания эпидемии прибегли соседние Нидерланды и Испания

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Крупнейший в мире производитель норкового меха – Дания – уничтожит всех этих животных: на фермах обнаружен очередной мутантный штамм коронавируса SARS-CoV-2, который успешно заражает и людей. Об этом со ссылкой на заявление премьера страны Метте Фредериксен пишет региональное издание The Local.

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По данным местных СМИ, сейчас уже около дюжины человек заражены новой формой коронавируса, который "слабо реагирует на антитела".

Датский лидер предостерегла, что новый штамм "повышает риск, что разрабатываемые вакцины не смогут работать должным образом", и потому "мутировавший вирус может принести серьезные негативные последствия для всего мира".

"Придется уничтожить всех норок", – подчеркнула она, уточнив, что к забою 15-17 млн этих "меховых" животных привлекут армию и спасателей.

Фредериксен признала, что такая чрезвычайная мера фактически остановит отрасль на несколько лет.

По словам премьера страны, коронавирус зафиксировали на 207 датских фермах. Дания производит 12-13 миллионов шкур в год.

Китай, Дания и Польша должны поддержать и продолжить немедленный полный запрет на норковое хозяйство, считают эпидемиологи в Дании.

Норки, как и хорьки, подвержены заражению SARS-CoV-2 не меньше человека.

Новый коронавирус, который перескочил на человеческую популяцию в 2019 году, мутирует не быстрее, чем вирус гриппа. Практически все выявленные изменения в геноме патогена не увеличивают его смертоносность, однако о свойствах штамма из Дании пока мало данных.

В Украине сегодня сообщили о новом рекорде: почти 10 000 новых выявленных больных COVID-19 в сутки.

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Евгений Пилипенко

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