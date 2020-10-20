Датский изобретатель, расчленивший журналистку на подводной лодке, бежал из тюрьмы

По данным СМИ Петер Мадсен захватил заложницу и угрожал охране тюрьмы оружием

Датский изобретатель Петер Мадсен, который отбывает пожизненный тюремный срок за убийство 30-летней шведской журналистки Ким Валль во время экскурсии в море, бежал из тюрьмы, захватив заложника. Его задержали примерно через три часа, сообщают датские СМИ.

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По информации TV2, Мадсен угрожал охране тюрьмы предметами, похожими на пистолет и бомбу, которая была закреплена на его поясе. Было ли оружие настоящим, пока неизвестно. Сообщается, что осужденный захватил в заложницы женщину-психолога.

Охрана приняла решение во избежания риска для жизни заложницы выпустить Мадсена из тюрьмы. Изобретатель передвигался на минивэне, когда полиция догнала и окружила его.

По данным DR, Мадсен около 1,5 часа сидел неподвижно под прицелами снайперов спецназа прежде, чем его задержали. По предположению журналистов, полицейские опасались, что бомба на поясе заключенного окажется настоящей.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Как освободили заложницу, также пока неизвестно.

10-11 августа 2017 года затонула затонула крупнейшая в мире частная подлодка UC3 Nautilus. Капитана Петера Мадсена спасли, а журналистка Ким Валль, находившаяся с ним на борту, пропала без вести. Обезглавленное и без конечностей тело журналистки нашли в море около Копенгагена спустя 11 дней.

Капитан отрицал убийство и – поначалу – расчленение тела. По его словам, он держал крышку люка, но та соскользнула и ударила Валль по голове, убив журналистку. Мадсен заявил, что "похоронил ее по морскому обычаю".

Позднее на компьютере Мадсена обнаружили видеозаписи с пытками и обезглавливанием женщин, а осенью в заливе Кеге была найдена голова, ноги и одежда журналистки.

В апреле 2018 г Мадсена приговорили к пожизненному заключению.

Вадим Ребрина

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