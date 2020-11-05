Минздрав предлагает ввести новые карантинные ограничения из-за коронавируса: перечень

Речь идет об ограничениях для зон питания, детских комнат, развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах

Минздрав предлагает ввести новые ограничения в Украине из-за роста количества больных COVID-19, запретить проведение всех массовых мероприятий. Об этом сегодня заявил главный санврач Виктор Ляшко на онлайн брифинге.

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"Мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах", – отметил он.

По его словам, в торгово-развлекательных центрах должны работать только магазины для того, чтобы люди моги купить необходимые им вещи.

"Хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить работу спортивных учреждений, фитнес-центров, бассейнов", – объяснил Ляшко.

Минздрав рекомендует объектам хозяйствования ввести отдельное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания людей старше 65 лет.

"Это не запрещает пожилым людям посещать магазины в другое время, но это должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки именно в период с 10:00 до 12:00", – уточнил Ляшко.

Планируется также введение дополнительных ограничений для красной зоны, например, предлагают школьников с 5 по 11 класс отправлять на дистанционное обучение.

Вчера, 4 ноября, в Украине выявили 9850 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (9525 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии.

2 ноября в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.

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Арина Толина

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