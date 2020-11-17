"Лучшее достижение с весны". Шмыгаль отчитался о результатах карантина выходного дня

Карантин выходного дня дает свои результаты, заявил в Раде премьер-министр Шмыгаль

На прошлом уик-энде мобильность населения в больших городах Украины снизилась до наименьших с весны показателей. Это является следствием карантина выходного дня, который был введен для борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, рассказал в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль заявил, что по данным Совета нацбезопасности и обороны, в больших городах с населением выше 100 000 человек мобильность людей упала почти на 19% в субботу и 27% в воскресенье.

"То есть люди банально остались дома. Это снизило мобильность. Мы видим это уменьшение по данным мобильных операторов. Это было наибольшее достижение – наименьшее передвижение людей с весны, когда был жесткий карантин. Это значит, что карантин выходного дня дает свои результаты", – сказал он.

Шмыгаль также привел пример прогноза-исследования для Чикаго, в котором говорилось, что падение уровня мобильности населения на 50% позволяет уменьшить число заражений коронавирусом в 6,2 раза.

Премьер надеется, что карантин выходного дня поможет хотя бы частично разорвать цепочки заражения. Главная цель – зафиксировать эпидемию на плато 12 000 – 15 000 заболевших за сутки.

"В ближайшие две недели мы должны увидеть его (карантина выходного дня, – ред.) первые результаты при условии соблюдения всех правил. Если этого не случится, мы, конечно, начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям. Мы будем вынуждены это сделать", – добавил Шмыгаль.

11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, предварительно – до конца месяца. Также был отмене адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью. В Кабмине грозят штрафами мэрам, которые отказываются вводить карантин выходного дня.

Сегодня Верховная Рада рассматривает постановление об отмене карантина выходного дня.

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Марк Сировой

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