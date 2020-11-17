Отказ мэров усиливать карантин выходного дня. В Кабмине предупредили о последствиях

Олег Немчинов отметил, что если не прервется цепочка заболеваемости COVID-19 во время выходных, то Украина "перейдет к общему локдауну медсистемы"

Если мэры городов будут издавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие карантина выходного дня не распространяется, то их ждут штрафы и админпротоколы. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, комментируя отказ мэров нескольких городов отказ усиливать карантин в выходные дни.

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"Городские головы никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно лежит вне их компетенции", – подчеркнул Немчинов.

По его словам, они могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

"Если они будут издавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", – отметил Немчинов.

Он предупредил – Кабмин будет реагировать на их действия.

"Ибо это общее благо и общественное здоровье. И если мы не прервем цепочку заболеваемости во время выходного дня, мы просто перейдем к общему локдауну медицинской системы, и как следствие, локдауну в стране", – убежден Немчинов.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.

Полиция заявила, что увеличит количество рейдовых групп.

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Арина Толина

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