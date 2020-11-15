Какрантин выходного дня во Львове: открытые кафе и много людей в масках – фоторепортаж

В эти выходные во Львове было открыто много заведений – ранее мэр города сделал субботу и воскресенье рабочими днями

Во Львове местные власти решили отменить выходные, чтобы дать возможность кафе, ресторанам и ТЦ работать в субботу и в воскресенье. В итоге, эти два дня в городе прошли в обычном режиме, за исключением того, что большинство посетителей кафе были в масках, а полиция иногда все же составляла протоколы, пишет местный портал 032.ua.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В числе продолжающих работать оказался популярный у украинцев Макдонадьдс и еще несколько местных заведений.

Тем временем, юристы Львовского горсовета организовали бесплатное консультирование для предпринимателей по поводу продолжения работы в выходной день, а также мобильные бригады для выезда по городу – в случае возникновения проблем с полицией.

Впрочем, так повезло не всем. По словам, одного из основателей холдинга эмоций "!Fest" Юрия Назарука полицейские пришли в заведения их сети "в бронежилетах, с хамством, в масках и без необходимой процедуры". В итоге правоохранители заблокировали вход в оно из заведений сети – Театр пива.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня. Но ряд мэров, в том числе городской голова Львова Андрей Садовый, отказались выполнять распоряжение Кабмина.

13 ноября во Львове решили отменить выходные и сделать субботу с воскресеньем рабочими днями, чтобы рестораны, ТРЦ, учреждения культуры и спорта могли продолжать работать.

14 ноября во Львове полиция остановила концерт группы "Бумбокс" в связи с нарушением карантина.

Смотрите также: Зеленский записал видео: Карантин выходного дня – это всего шесть дней

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.