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Какрантин выходного дня во Львове: открытые кафе и много людей в масках – фоторепортаж

15.11.2020, 14:45
Какрантин выходного дня во Львове: открытые кафе и много людей в масках – фоторепортаж - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В эти выходные во Львове было открыто много заведений – ранее мэр города сделал субботу и воскресенье рабочими днями

Во Львове местные власти решили отменить выходные, чтобы дать возможность кафе, ресторанам и ТЦ работать в субботу и в воскресенье. В итоге, эти два дня в городе прошли  в обычном режиме, за исключением того, что большинство посетителей кафе были в масках, а полиция иногда все же составляла протоколы, пишет местный портал 032.ua.

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В числе продолжающих работать оказался популярный у украинцев Макдонадьдс и еще несколько местных заведений.

Тем временем, юристы Львовского горсовета организовали бесплатное консультирование для предпринимателей по поводу продолжения работы в выходной день, а также мобильные бригады для выезда по городу – в случае возникновения проблем с полицией.

Впрочем, так повезло не всем. По словам, одного из основателей холдинга эмоций "!Fest" Юрия Назарука полицейские пришли в заведения их сети "в бронежилетах, с хамством, в масках и без необходимой процедуры". В итоге правоохранители заблокировали вход в оно из заведений сети – Театр пива.

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Дарья Мостовая
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