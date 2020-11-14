Зеленский записал видео: Карантин выходного дня – это всего шесть дней

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Президент призвал местные власти подумать о людях, если этого не сделать, то может случиться так, что некому будет ходить в кино и рестораны

Президент Владимир Зеленский записал новое видео из больницы Феофания, где он проходит лечение от коронавируса. Видео опубликовано в Facebook Офиса президента.

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В новом ролике президент рассказал о своем самочувствии, карантине выходного дня, невмешательстве Украины в выборы в США, открытии новых пунктов пропуска в Луганской области и программе "Здоровая нация".

Он сообщил, что находится в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты.

"Карантин выходного дня – это всего шесть дней, три уикэнда", – сказал Зеленский.

По его словам, отдельные отрасли могут пострадать сильнее, их должно поддержать правительство.

"Подсчитал ли кто-то убытки, если в кино и рестораны будет некому ходить?" – заявил президент.

Говоря о Верховной Раде, Зеленский отметил, что до конца года у парламента много работы.

"Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки", – сказал он.

Президент напомнил, что многие депутаты получили положительные тесты на коронавирус, но считает, что это не должно помешать им рассмотреть эти вопросы.

"Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам это сделать", – сказал Зеленский.

В видеоролике также приняли участие первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и вице-премьер-министр Алексей Резников

Стефанчук сообщил о работе парламента в условиях коронакризиса и законопроектах, которые планируются к рассмотрению в ближайшее время.

Резников рассказал о модернизации КПВВ, инфраструктурных проектов на Донбассе и перспективы реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Теги: Владимир Зеленский, Феофания, коронавирус
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