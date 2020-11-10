Зеленский попросил Меркель помочь Украине с расширением доступа к вакцине от COVID-19

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии

Президент Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX. Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух стран, передает пресс-служба ОП.

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"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", – отметил Зеленский.

Как отмечается, стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии. Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления.

В ОП сообщают, что стороны также обсуждали ситуацию на Донбассе и реализацию договоренностей Парижского саммита в нормандском формате.

Президент рассказал о ходе перемирия и о блокировке боевиками работы новых пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое".

Зеленский и Меркель отметили важность предстоящего разговора советников лидеров нормандской четверки.

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9 ноября вакцина-кандидат против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах фазы III клинических испытаний.

В BioNTech заявили, что планируют установить стоимость вакцины на уровне "ниже типичных рыночных цен".

10 ноября тест Зеленского на коронавирус показал положительный результат.

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Наталия Медведева

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