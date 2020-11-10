"Время делать зарядку". Зеленский предложил вариант укрепления здоровья нации

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация"

Президент Владимир Зеленский в связи с эпидемией COVID-19 инициировал разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий. Об этом сообщает Офис президента.

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По словам Зеленского, пандемия показала, что у людей с сильным иммунитетом, которые регулярно занимаются спортом, COVID-19 проходит легче и быстрее.

"В большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека, – отметил президент. – Время заниматься зарядкой или тренироваться, пить витамины".

В рамках программы "Здоровая нация", по мысли Зеленского, людям буду рассказывать о преимуществах здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок, а также о витаминах.

Как отмечается, премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания президента, в ближайшее время представители ОП и Кабмина выработают план разработки и реализации программы.

Вчера, 10 ноября, тест Зеленского на коронавирус показал положительный результат.

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 179 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (сутками ранее – 8867). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Наталия Медведева

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