"Время делать зарядку". Зеленский предложил вариант укрепления здоровья нации
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация"
Президент Владимир Зеленский в связи с эпидемией COVID-19 инициировал разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий. Об этом сообщает Офис президента.
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По словам Зеленского, пандемия показала, что у людей с сильным иммунитетом, которые регулярно занимаются спортом, COVID-19 проходит легче и быстрее.
"В большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека, – отметил президент. – Время заниматься зарядкой или тренироваться, пить витамины".
В рамках программы "Здоровая нация", по мысли Зеленского, людям буду рассказывать о преимуществах здорового образа жизни и регулярных физических нагрузок, а также о витаминах.
Как отмечается, премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания президента, в ближайшее время представители ОП и Кабмина выработают план разработки и реализации программы.
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