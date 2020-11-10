"Значительно ниже рыночной". BioNTech туманно спрогнозировали цену будущей вакцины

Представитель BioNTech говорит, что компания осознает, в какой ситуации находится весь мир, и "будет пытаться обеспечить широкий доступ к вакцине"

Немецкая биотех-компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer первой в мире представила предварительные доказательства эффективности своей вакцины-кандидата BNT162b2, планирует установить ее стоимость на уровне "ниже типичных рыночных цен". Об этом заявил руководитель стратегического отдела компании Райан Ричардсон, пишет Reuters.

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По словам представителя BioNTech, цена также будет разной для разных стран и/или регионов.

Он добавил, что цена вакцины (прививка рассчитана на две дозы, разнесенные по времени на 28 суток) будет отражать финансовые риски, которые несут частные инвесторы исследования, разработки и производства.

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"Мы пытались придерживаться сбалансированного подхода, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций, поэтому мы планируем устанавливать цены на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных. <...> Ожидаю, что в некоторых регионах мира будет дифференцированное ценообразование", – сказал Ричардсон, так и не назвав даже примерных цифр.

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Во сколько обойдется будущая вакцина от COVID-19: цены мировых производителей. В июле Reuters писали, что цена BNT162b2, вероятно, будет около $40 для американцев. Министр здравоохранения Максим Степанов в октябре назвал примерно ту же цифру – $37, но какого производителя, не уточнял.

BioNTech/Pfizer надеются в третью неделю ноября подать в FDA документы на получение лицензии для использования BNT162b2 в экстренных ситуациях.

Разработчик рассчитывает произвести ~1,3 млрд доз за 2021-й.

Евгений Пилипенко

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