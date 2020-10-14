Вакцина от коронавирус предварительно будет стоить около $37 – Степанов

По словам министра здравоохранения, итоговая цена может быть снижена

Предварительная цена вакцины от коронавируса – $37. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

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По словам Степанова, две компании из Китая и США, которые проводят третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, называют предварительную цену в $37.

Министр уточнил, что компании не исключают снижения итоговой цены после окончания разработки.

7 октября 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить вакцину от коронавируса, которая не будет вызывать сомнений у ученых. Он также посоветовал не верить в "предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами."

В системе ВОЗ был создан глобальный механизм COVAX для объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19. Сейчас он объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами.

13 октября Степанов допустил закупку вакцины от коронавируса в России, если ее эффективность подтвердят международные организации.

Денис Юдин

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