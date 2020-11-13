Зеленский чувствует себя хорошо, его лечение стоит 7800 грн в день – главврач Феофании

Президент Владимир Зеленский, находящийся в Феофании с COVID-19, чувствует себя хорошо. Есть симптомы, позволяющие надеяться на скорое выздоровление

Президент Владимир Зеленский, у которого ранее выявили коронавирус, чувствует себя хорошо, а в больнице Феофания находится на тех же условиях, что и остальные пациенты. Об этом рассказал главврач Феофании Игорь Семенив, сообщает Интерфакс-Украина.

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Главврач заявляет, что сумма содержания Зеленского такая же, как и для каждого пациента с коронавирусом: "Это в среднем 7800 грн в день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие".

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", – резюмировал Семенив.

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Владислав Сердюк

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