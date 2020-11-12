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Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в Феофании – советник главы ОП

12.11.2020, 07:59
Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в Феофании – советник главы ОП - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: пресс-служба президента)

Президент Зеленский и глава его Офиса Ермак работают из больницы по стандартному графику, но изолированы даже друг от друга, говорит Подоляк

Заразившиеся коронавирусом президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак находятся в больнице Феофания. Об этом в интервью Украинской правде рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

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"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания", – сказал он.

У Ермака, говорит Подоляк, нет спецкабинета, но он находится тоже в изолированной палате. По словам советника, график работы Ермака и Зеленского – стандартный, "а единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом".

"Они находятся отдельно, у каждого свой бокс. По сути, у президента боксированная палата со специальной связью. У Андрея Борисовича (Ермака, – ред.) отдельная палата. Они коммуницируют, конечно, но в телефонном режиме", – объяснил он.

Деталей о самочувствии политиков Подоляк не раскрыл.

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Марк Сировой
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