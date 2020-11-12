Зеленский из Феофании: Чувствую себя довольно хорошо, выполняю свои обязанности – видео

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Президент поблагодарил за поддержку, теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления

Президент Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом и находится на лечении в больнице в Феофания, записал обращение к украинцам. Видео опубликовано в Facebook Зеленского.

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"Как вы знаете, COVID-19 не миновал и меня, но чувствую я себя довольно хорошо", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку, теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления, отметив, что не принимает близко к сердцу слова тех, кто радуется его болезни.

"Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировавшись от работы. Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. И все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в целом и личные даже такие теплые встреч, как с вами сейчас", – сообщил Зеленский.

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Теги: Владимир Зеленский, Феофания, коронавирус
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