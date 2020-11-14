Во Львове полиция остановила концерт группы "Бумбокс" из-за нарушений карантина

Полицейские узнали о концерте в ночном клубе из соцсетей, организатору грозит штраф

Во Львове полиция вчера, 13 ноября, остановила концерт группы "Бумбокс" из-за нарушений карантина. Об этом сообщает Zahid.net.

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В полиции сообщили, что из соцсетей узнали о проведении в одном из ночных клубов Львова концерта с нарушением карантина: зрители не придерживались дистанции, многие были без масок. На концерте присутствовали несколько сотен человек.

Полиция остановила концерт и составила на организатора админпротокол, ему грозит штраф от 34 000 до 170 000 грн.

В полиции не уточнили, о каком концерте идет речь, но по данным Zaxid.net это был концерт "Бумбокса" в клубе Malevich.

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Денис Юдин

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