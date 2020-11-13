Во Львове не будет карантина выходного дня. Там отменили выходные – документ

До 30 ноября во Львове суббота и воскресенье будут рабочими днями для заведений общепита, ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, рынков

Карантин выходного дня, который, по решению Кабмина, стартует в стране с субботы, 14 ноября, во Львове введен не будет, поскольку там установили семидневную рабочую неделю. Об этом написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый по окончании заседания исполкома горсовета.

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Он сообщил, что принято решение до 30 ноября на территории Львова объявить субботу и воскресенье рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", – написал Садовый.

Он опубликовал фотокопию решения, чтобы предприниматели могли показывать ее всем, кто попытается мешать им работать.

"Обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права", – пообещал мэр.

Он назвал создавшееся положение нетипичной ситуацией и сказал, что не помнит такого случая, чтобы правительство принимало решения, "не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию".

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Вчера мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.

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Наталия Медведева

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