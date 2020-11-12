Кабмин показал постановление о введении карантина выходного дня: полный список запретов

Кабмин также рекомендовал отвести два часа в день на приоритетное обслуживание пожилых людей и людей с инвалидностью

Кабинет министров опубликовал постановление №1100, которым в Украине для борьбы с пандемией коронавируса вводится карантин выходного дня на период с 14-го по 30 ноября.

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С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на период 14-30 ноября запрещается:

- работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос;

- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;

- работа заведений сферы торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветеринарными препаратами, кормами; также разрешено предоставление финансовых услуг, работа почты, медицинская и ветеринарная практики, деятельности АЗС (без зон питания) и авторемонтных мастерских.

- работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме кино- и видеосъемки при условии ограничения доступа к месту съемки.

- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Кабмин также рекомендовал отвести два часа в день (с 10:00 до 12:00) на приоритетное обслуживание пожилых людей и людей с инвалидностью.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет принимать "неразумных решений".

Мэры Черкасса и Ровно ждут решения местных комиссий по чрезвычайным ситуациям, прежде чем усиливать карантин.

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Вадим Ребрина

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