Карантин выходного дня. Полиция увеличит число проверяющих рейдовых групп
Сейчас в Украине работает около тысячи рейдовых групп полицейских, которые следят за соблюдением карантина
С началом действия карантина выходного дня полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять его соблюдение. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.
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Председатель Нацполиции сказал, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп.
По его словам, с начала недели проверено почти 40 000 заведений, начато более 20 уголовных производств за нарушение карантина и составлено более 3000 админпротоколов.
Клименко отметил, что всего с начала действия карантина составлено 50 500 админпротоколов, по результатам их рассмотрения суды наложили штрафы почти 20 млн грн.
- 11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.
- Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.
- Вчера мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.
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