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Карантин выходного дня. Полиция увеличит число проверяющих рейдовых групп

13.11.2020, 22:36
Карантин выходного дня. Полиция увеличит число проверяющих рейдовых групп - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

Сейчас в Украине работает около тысячи рейдовых групп полицейских, которые следят за соблюдением карантина

С началом действия карантина выходного дня полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять его соблюдение. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

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Председатель Нацполиции сказал, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп.

По его словам, с начала недели проверено почти 40 000 заведений, начато более 20 уголовных производств за нарушение карантина и составлено более 3000 админпротоколов. 

Клименко отметил, что всего с начала действия карантина составлено 50 500 админпротоколов, по результатам их рассмотрения суды наложили штрафы почти 20 млн грн.

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Наталия Медведева
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