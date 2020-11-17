Советник Ермака предлагает записать ролики из больниц для мэров-противников карантина
Михаил Подоляк заявил, что "отдельные мэры" саботируют выполнение карантина выходного дня из-за "чрезмерной либеральности" центральных властей
Тем мэрам, которые отказываются вводить в городах карантинные ограничения, нужно посмотреть видео из переполненных больниц. Также им нужно "внятно объяснить публично, что такое личная ответственность за энный процент тяжелых форм и высокую смертность" от коронавируса, пишет в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Записать ролики из ковидных отделений, чтобы лично и во всех красках посмотрели на "несуществующее": на больных, которых много, на их страдания. Не упрашивать надо, а лично каждому показать, что нас ждет, если не разрывать цепочки (заражений)", – предлагает он.
Советник Андрея Ермака пишет, что рестораны, кафе и кинотеатры "должны выжить", но "прежде всего должны выжить больницы". По его мнению, центральная власть слишком либеральна.
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Подоляк пишет, что нехватка оборудованных "кислородом" коек, лекарств и врачей якобы не только в Украине, а и во всем мире, и потому страны снова вводят локдауны: чтобы не допустить коллапса из-за переполнения больниц.
"Они что, сильно глупее мэра любого нашего городка? Мир цивилизованный к локдаунам постоянно прибегает, прежде всего к тотальным. <...> Просто некуда будет отправлять тяжелых и некому их спасать", – пишет он.
- 1 июля 2020 года 35 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 направили на дороги. Более того, в конце октября, когда уже начался стремительный рост заболеваемости, деньги из фонда дали также на производство сериалов.
- Между тем, в Украине сейчас сильнейшая нехватка оборудованных кислородными точками коек для больных с дыхательной недостаточностью из-за ковидных осложнений. Спасением людей, которые задыхаются, занимаются в том числе волонтеры, передающие им кислородные концентраторы. Эти аппараты сейчас в большом дефиците, несмотря на значительно выросшие на них цены.
- Только 11 ноября власти выделили 900 млн грн на медкислород. Эти деньги также хотели потратить на дороги.
- Также 11 ноября был введен карантин выходного дня. Кафе и рестораны потеряли 27% выручки за первые выходные. Сегодня Рада рассмотрит проект постановления об отмене этого типа карантина.
- В Чехии число новых заболевших опустилось ниже 2000 в сутки – локдаун помог. А вот Германия пока отказывается от ужесточения карантина.
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