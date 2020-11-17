Советник Ермака предлагает записать ролики из больниц для мэров-противников карантина

Михаил Подоляк заявил, что "отдельные мэры" саботируют выполнение карантина выходного дня из-за "чрезмерной либеральности" центральных властей

Тем мэрам, которые отказываются вводить в городах карантинные ограничения, нужно посмотреть видео из переполненных больниц. Также им нужно "внятно объяснить публично, что такое личная ответственность за энный процент тяжелых форм и высокую смертность" от коронавируса, пишет в Facebook внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Записать ролики из ковидных отделений, чтобы лично и во всех красках посмотрели на "несуществующее": на больных, которых много, на их страдания. Не упрашивать надо, а лично каждому показать, что нас ждет, если не разрывать цепочки (заражений)", – предлагает он.

Советник Андрея Ермака пишет, что рестораны, кафе и кинотеатры "должны выжить", но "прежде всего должны выжить больницы". По его мнению, центральная власть слишком либеральна.

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Подоляк пишет, что нехватка оборудованных "кислородом" коек, лекарств и врачей якобы не только в Украине, а и во всем мире, и потому страны снова вводят локдауны: чтобы не допустить коллапса из-за переполнения больниц.

"Они что, сильно глупее мэра любого нашего городка? Мир цивилизованный к локдаунам постоянно прибегает, прежде всего к тотальным. <...> Просто некуда будет отправлять тяжелых и некому их спасать", – пишет он.

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Евгений Пилипенко

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