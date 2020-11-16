Локдаун помог. В Чехии число новых заболевших коронавирусом опустилось ниже 2000 в сутки

За последнюю неделю в Чехии фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом

В Чехии число заболевших COVID-19 за прошедшие сутки опустилось до уровня начала октября – менее 2000 новых случаев, сообщает Reuters. Неделю назад заболеваемость достигала почти 16 000 новых пациентов в сутки.

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Минздрав Чехии сообщил о 1887 новых случаях коронавируса за воскресенье. Последний раз такая суточная заболеваемость наблюдалась 4 октября.

В Чехии за последние недели фиксировался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, один из наибольших в Европе. Страна оказалась на первом месте в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. Но за последнюю неделю, после введения более жестких карантинных мер, заболеваемость снизилась.

Всего с начала эпидемии в Чехии зафиксировали 460 116 заболевших COVID-19, 6208 человек умерли. Население страны – примерно 10,7 млн человек.

12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение.

21 октября в Чехии ввели локдаун – были закрыты многие магазины, ограничено передвижение граждан.

Денис Юдин

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