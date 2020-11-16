Не нашли поддержки у местных властей. Германия пока отказывается от ужесточения карантина

Меркель отметила, что в Германии ситуация с распространением инфекции улучшилась, но эпидемия не отступила

Предложения правительства Германии по усилению норм нынешнего так называемого "мягкого локдауна" не нашли поддержки со стороны большинства премьер-министров федеральных земель. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

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По словам Меркель, большинство глав правительств земель считают, что не следует вносить "промежуточные изменения" в правила нынешнего карантина до завершения срока его действия, то есть до конца ноября. В то же время сама канцлер подчеркнула, что у нее другое мнение на этот счет.

Меркель отметила, что в Германии ситуация с распространением инфекции улучшилась, но эпидемия не отступила – еще по-прежнему далеко до отметки в 50 новых заражений на 100 000 жителей за неделю.

Канцлер призвала граждан продолжать следовать ограничениям и максимально избегать контактов.

В середине следующей недели Меркель и премьер-министры земель планируют обсудить ситуацию с коронавирусом, чтобы принять концепцию борьбы с эпидемией, и, в случае необходимости, усилить ограничения.

В проекте решения, который обсуждали сегодня, в частности, правительство Германии предлагало законодательно ограничить контакты между людьми. В частности, детям и подросткам позволялось бы в свободное время встречаться только с одним "постоянным другом", а взрослым – лично общаться только с членами одного "постоянного дружеского домохозяйства".

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Наталия Медведева

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