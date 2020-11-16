На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая – инфекционист при Минздраве

Никакие другие меры, кроме жесткого карантина, нынешнюю волну коронавируса в Украине уже не удержат, говорит доктор медицинских наук Ольга Голубовская

На достижение естественного коллективного иммунитета к коронавирусу, когда COVID-19 переболеет множество людей на планете, надежды немного. Так считает завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская, пишет медгазета Ваше здоров'я.

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"На него надежда слабая. <...> Больше можно надеяться на то, что вирус несколько ослабнет хотя бы через год-полтора и станет пятым в группе коронавирусов, с которыми человечество уживается более или менее мирно", – пояснила она.

По мнению члена оперативного штаба Минздрава по борьбе с COVID-19 при главе МОЗ Максиме Степанове, при нынешнем стремительном развитии эпидемии "уже ничего сделать не удастся". Разорвать цепь заражений сможет только внедрение жесткого локдауна, подчеркнула она.

Массовая вакцинация может привести к появлению коллективного иммунитета, но пока нет ни одной одобренной ВОЗ вакцины против коронавируса. Эксперты прогнозируют ее появление и доступность для массовых прививок в 2021 году.

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Голубовская отметила, что, по ее наблюдениям, "тяжелый" пациент значительно помолодел: осложнения сейчас имеют даже те, у кого нет сопутствующих патологий.

"Течение болезни удлинилось во времени, у больных долго удерживается лихорадка, которая возвращается через определенный промежуток времени с новой силой, болезнь становится изнурительной. А негативная динамика может развиться в течение 1-2 суток, или за несколько часов, и даже тогда, когда кажется, что пациент пошел на поправку", – поделилась она наблюдениями.

Глава МОЗ Степанов перечислил, чем лечится от COVID-19. Объяснил, почему у него нет семейного врача.

Локдаун помог. В Чехии число новых заболевших коронавирусом опустилось ниже 2000 в сутки.

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Евгений Пилипенко

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