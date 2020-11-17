Немчинов объяснил, где планируют провести массовое тестирование на COVID-19

Чиновник говорит, что никто красных зон карантина не отменял и предполагается именно там массовое тестирование населения с помощью экспресс-тестов

В Украине планируют запустить массовое тестирование в красных карантинных зонах с помощью экспресс-тестов на COVID-19. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По его словам, дополнительно выделили 1 млрд грн на закупку экспресс-тестов. "Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 грн, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", – отметил Немчинов.

Отвечая на вопрос, потянет ли Украина словацкий вариант, где массово протестировали население, Немчинов сказал: "Мы значительно большая страна, фактически на порядок больше населения. И надо понимать мультипликатор затраченных усилий на эти мероприятия. Это хорошие меры, вы помните, итальянцы это делали, но они это делали в отдельных городках. Но никто не тестировал 60 миллионов итальянцев, которые сейчас проживают в стране".

Чиновник уточнил, что на самом деле никто от карантинных зон не отказывался.

"Мы ввели на территории всей страны оранжевый режим, и это требования объективных цифр.. То есть сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны, кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими", – объяснил он.

23 октября сообщалось, что лаборатория Синэво запустила тесты новой генерации на антиген COVID-19, которые недавно анонсировали в ВООЗ. Аналогично ПЦР-тестированию, новые экспресс-тесты на антиген COVID-19 выявляют непосредственно РНК вируса SARS-CoV-2 в организме человека и позволяют на ранних стадиях диагностировать болезнь.

С 9 ноября в Украине вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

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Арина Толина

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