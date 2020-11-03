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В Словакии проверили на COVID-19 все население старше 10 лет – обнародованы результаты

03.11.2020, 15:05
В Словакии проверили на COVID-19 все население старше 10 лет – обнародованы результаты - Фото
Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию (Иллюстративное фото: Marcial Guillen/ЕРА)

По итогам тестирования на коронавирус инфицированным оказался примерно 1% словаков

В Словакии протестировали на COVID-19 все взрослое население страны старше десяти лет. Результаты объявил в понедельник, 2 ноября, премьер Игорь Матович: общее количество зараженных составило примерно 1% от общего количества граждан, передает местное СМИ SVK News.

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Всего было протестировано 3,6 млн человек, из них инфицированными оказались 38 359 словаков – они проведут ближайшие десять дней дома в полной изоляции. Тесты были сделаны всем за два дня – субботу и воскресенье, для тестирования применялись экспресс-тесты на антиген, которые позволяют узнать результат за полчаса.

По итогам те, кто получил отрицательный результат, смогут больше не соблюдать установленные карантинные ограничения, если подтвердят этот статус официальным сертификатом.

Предполагается, что подобные тестирования будут периодически повторяться, чтобы взять заболеваемость под контроль. Такие меры должны стать отличной альтернативой изоляции, отметил премьер.

Дарья Мостовая
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