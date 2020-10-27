Всех жителей Словакии протестируют на COVID-19
Словакия занимает 76 место в мире по количеству инфицированных COVID-19
Словакия проведет тестирование населения на коронавирус на этих выходных, 31 октября и 1 ноября. Об этом заявил премьер-министр страны Игор Матович, сообщает Reuters.
"У нас есть только два варианта: либо общее тестирование, либо полная изоляция", – отметил Матович.
Он считает, что после этого массового тестирования будет шанс избежать полной изоляции и спасти сотни жизней.
Власти страны провели пилотные испытания в четырех сильно пострадавших регионах в минувшие выходные.
По последним данным, Словакия занимает 76 место в мире по количеству инфицированных COVID-19, в стране заразились 45 155 человек, умерли 165, выздоровели 10 130 пациентов.
- Словакия и Молдова с 1 июня возобновили работу пунктов пропуска на границе с Украиной.
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