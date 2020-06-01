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Коронавирус. Словакия и Молдова открыли границы с Украиной, три страны пока нет

Коронавирус. Словакия и Молдова открыли границы с Украиной, три страны пока нет - Фото
Температурный скрининг на границе (Фото: пресс-служба ГПСУ)
01.06.2020, 11:06

Госпогранслужба пока ожидает ответ по открытию пунктов пропуска от Венгрии, Польши и Румынии

Словакия и Молдова с 1 июня возобновили работу пунктов пропуска на границе с Украиной, Венгрия, Польша и Румыния пока отложили их открытие. Об этом сообщил сегодня LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Спикер Госпогранслужбы напомнил, что на минувшей неделе возобновили работу более 60 пунктов пропуска с украинской стороны. "Фактически закрытыми остаются до решения правительства 56", - уточнил Демченко.

По его словам, с 29 мая, когда восстановили работу с украинской стороны дополнительные пункты пропуска, в первый день фиксировалось открытие со стороны Молдовы шести пунктов пропуска (два железнодорожных, четыре автомобильных).

"На сегодня с утра Молдова возобновила работу еще трех пунктов пропуска напротив открытых с украинской стороны, и также Словакия - двух пунктов пропуска со своей стороны", - отметил Демченко.

Он уточнил, что ранее Госпогранслужба сообщала, что вечером 29 мая или утром 30 мая Венгрия планировала возобновить работу пунктов пропуска.

"Но потом они сообщили - этот вопрос с их стороны еще требует доработки, и отсрочили открытие дополнительных пунктов пропуска", - сообщил Демченко, уточнив, что пока неизвестно на какой срок.

Демченко подчеркнул, что от Польши и Румынии также ожидается ответ по открытию пунктов пропуска с их стороны.

"По России и Беларуси на данный момент, как работали, так и продолжают работать с украинской стороны и с соседними странами по пять направлений, где люди могут пересечь границу", - сказал Демченко.

По его словам, решение Кабмина об открытии дополнительных пунктов пропуска фактически не касается участков границы с Россией и Беларусью из-за ситуации с коронавирусом, поэтому они пока остаются закрытыми.

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По состоянию на 09:00 1 июня на украинско-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска Вельке Слеменце (с украинской стороны - Малые Селменцы) в режиме с 8:00 до 20:00. Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска Убля (с украинской стороны - Малый Березный).

На украинско-молдавском участке - автомобильные пункты пропуска Крива (с украинской стороны - Мамалыга), Мирное (с украинской стороны - Табаки) и Бричень (с украинской стороны - Росошаны).

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Арина Толина
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