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Коронавирус. Беларусь обогнала Украину по количеству заболевших

Коронавирус. Беларусь обогнала Украину по количеству заболевших - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
27.04.2020, 07:15

По данным на утро, в Беларуси заболели COVID-19 10 463 человека, в Украине - 8617

По последним данным на утро 27 апреля в Беларуси зафиксировано больше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, чем в Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Worldometers.

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В Беларуси заболели 10 463 человека, умерли 72, выздоровели 1695 пациентов.

В Украине – 8617 заболевших COVID-19, умерли 209 человек, выздоровели 840.

  • 17 марта президент Беларуси Александр Лукашенко перечислил свои "методы профилактики" против коронавирусной инфекции: водка, сауна и работа.
  • 22 марта Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, уехавших за границу после предупреждений о пандемии коронавируса.
  • 13 апреля Лукашенко сказал, что в стране "чисто" от коронавируса не умер ни один человек, а всему виной "букет хронических заболеваний, которые у них были".
  • 16 апреля президент Беларуси высказал точку зрения, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 – это хороший урок для людей, имеющих вредные привычки, "наркоманов и курцов". 

Читайте также: Сюр. Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Надо помещения проветривать

Арина Толина
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Украина беларусь александр лукашенко коронавирус COVID-19
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