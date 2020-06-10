Ослабление карантина. Словакия изменила правила пропуска из Украины

Граница со Словакией (фото - dpsu.gov.ua)

С 10 июня изменился порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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На территорию Словакии пропускают лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому выдали справку на отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках, она может быть переведена на один из этих языков. Тест нужно сделать не позднее 96 часов.

"Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильному приложению Smart karanténa (Умный карантин, - ред.)", - отметили в Госпогранслужбе.

В то же время лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение пяти дней от приезда пройти лабораторный анализ на коронавирус.

Транзитный проезд через территорию Словакии разрешается при соблюдении следующих условий:

транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словакии без остановки не более, чем за восемь часов от въезда, учитывая необходимую дозаправку горючим;

транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный ПЦТ-тест на COVID-19 словацком, чешском, английском или немецком языках. Время выдачи результатов теста не должно превышать 96 часов. Такие лица должны проехать Словакию без остановки не более, чем за восемь от въезда.

На на границе со Словакией работают пункты пропуска:

Ужгород - Вишне Немецкое (для автомобильного сообщения);

Малый Березный - Убля (для автомобильного и пешеходного сообщения);

Малые Селменцы - Вельке Слеменце (для пешеходного сообщения).

Словакия и Молдова с 1 июня возобновили работу пунктов пропуска на границе с Украиной.

00:00 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

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