Ослабление карантина. Словакия изменила правила пропуска из Украины

С 10 июня изменился порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
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На территорию Словакии пропускают лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому выдали справку на отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках, она может быть переведена на один из этих языков. Тест нужно сделать не позднее 96 часов.
"Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильному приложению Smart karanténa (Умный карантин, - ред.)", - отметили в Госпогранслужбе.
В то же время лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение пяти дней от приезда пройти лабораторный анализ на коронавирус.
Транзитный проезд через территорию Словакии разрешается при соблюдении следующих условий:
На на границе со Словакией работают пункты пропуска:
Словакия и Молдова с 1 июня возобновили работу пунктов пропуска на границе с Украиной.
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