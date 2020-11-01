Словакия протестировала на коронавирус почти половину населения: каковы результаты

Тестирование бесплатно и добровольно, но правительство заявило, что отправит в изоляцию тех, кто не участвует

Почти половина всего населения Словакии сдала тест на COVID-19 в субботу, в первый день общенационального тестирования, которое, как надеется правительство, поможет остановить всплеск инфекций без введения жесткого локдауна. Об этом сообщает The Guardian.

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Министр обороны Ярослав Наг заявил, что 2,58 миллиона словаков прошли тестирование в субботу, из них 25 850 (1%) дали положительный результат и должны быть помещены в карантин.

Словакия с населением 5,5 миллиона человек стремится протестировать как можно больше людей, кроме детей до 10 лет. Тестирование бесплатно и добровольно, но правительство заявило, что отправит в изоляцию тех, кто не участвует, в том числе с запретом выходить на работу.

Премьер-министр Игорь Матович извинился за давление на людей, но сказал, что это оправдано.

В Словакии было относительно мало случаев заболевания весной и летом после оперативного введения ограничений. Но в последние недели количество инфекций резко возросло, что вызывает опасения, что страна может последовать за Чехией, где самый высокий двухнедельный уровень смертности в Европе.

Правительство планирует второй раунд тестирования в следующие выходные.

В воскресенье Словакия сообщила о 2282 новых случаях, в результате чего общее число составляет 59 946. 219 человек умерли.

В Австралии с 20:00 пятницы до 20:00 субботы не зарегистрировано ни оного случая заражения коронавирусом впервые с 9 июня.





Вадим Ребрина

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