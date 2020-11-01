В Австралии – ни одного случая COVID-19 за сутки: как им это удалось

В Австралии был один из самых жестких локдаунов в мире

В Австралии с 20:00 пятницы до 20:00 субботы не зарегистрировано ни оного случая заражения коронавирусом впервые с 9 июня. Об этом сообщает BBC.

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В штате Виктория – эпицентре второй волны в Австралии – второй день подряд после 112-дневной изоляции также не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Представители здравоохранения говорят, что в ближайшие дни могут быть сняты дополнительные ограничения.

С начала пандемии в Австралии было зарегистрировано около 27 500 случаев заражения и 900 случаев смерти от COVID-19, намного меньше, чем во многих других странах.

В стране с населением 25 миллионов человек для сдерживания распространения вируса применялись меры изоляции, проактивное тестирование и отслеживание, а в Виктории, где зарегистрировано 90% смертей от коронавируса, были введены одни из самых строгих правил пребывания дома и комендантского часа в мире.

Виктория и ее крупнейший город Мельбурн начали открываться в начале этой недели после того, как с июня не было зарегистрировано ни одного случая передачи инфекции среди местного населения. Люди могли свободно покидать свои дома, посещать магазины, рестораны, кафе и бары.

Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс похвалил жителей штата за соблюдение таких строгих правил.

Украина занимает 10-е место в Европе и в мире по выявленной суточной заболеваемости коронавирусом.

За прошедшие сутки, 31 октября, в Украине выявили 7959 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 8752).

Вадим Ребрина

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