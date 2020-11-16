Завтра Рада рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня – Железняк

Главы фракций парламента согласовали предварительную повестку заседания во вторник

Завтра, 17 ноября, Верховная Рада рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня. Об этом в Telegram сообщил замглавы фракции Голос Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, на совещании глав фракций, которое состоялось в 9:30, была согласована повестка завтрашнего заседания парламента:

– постановление о предупреждении о новых карантинных мерах за неделю до их введения;

– постановление с рекомендацией Кабмину отменить карантин выходного дня;

– законопроект об отсрочке РРО – обязательного применения регистратора расчетных операций для физлиц-предпринимателей;

– законопроект о районных советах;

– законопроекты о долге Укрнафты;

– в Раду планируют вызвать премьера Дениса Шмыгаля с докладом о борьбе с эпидемией коронавируса.

Внесение на голосование законопроектов по КСУ пока под вопросом, сообщил Железняк.

Со среды по пятницу нардепы планируют работать онлайн в комитетах, если будет необходимо – может состояться внеочередное заседание Рады.

11 ноября стало известно, что спикер Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.

12 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Тем не менее, 13 ноября главы фракций Рады решили проводить заседание парламента во вторник.

Денис Юдин

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