Завтра Рада рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня – Железняк
Главы фракций парламента согласовали предварительную повестку заседания во вторник
Завтра, 17 ноября, Верховная Рада рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня. Об этом в Telegram сообщил замглавы фракции Голос Ярослав Железняк.
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По словам нардепа, на совещании глав фракций, которое состоялось в 9:30, была согласована повестка завтрашнего заседания парламента:
– постановление о предупреждении о новых карантинных мерах за неделю до их введения;
– постановление с рекомендацией Кабмину отменить карантин выходного дня;
– законопроект об отсрочке РРО – обязательного применения регистратора расчетных операций для физлиц-предпринимателей;
– законопроект о районных советах;
– законопроекты о долге Укрнафты;
– в Раду планируют вызвать премьера Дениса Шмыгаля с докладом о борьбе с эпидемией коронавируса.
Внесение на голосование законопроектов по КСУ пока под вопросом, сообщил Железняк.
Со среды по пятницу нардепы планируют работать онлайн в комитетах, если будет необходимо – может состояться внеочередное заседание Рады.
- 11 ноября стало известно, что спикер Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.
- 12 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
- Тем не менее, 13 ноября главы фракций Рады решили проводить заседание парламента во вторник.
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