Рада рассмотрит во вторник закон Разумкова, несмотря на коронавирус у спикера

Главы фракций Верховной Рады предварительно договорились о том, что заседание во вторник должно состоятся, и обсудили повестку

Верховная Рада планирует во вторник, 17 ноября, рассмотреть закон о возврате е-декларирования, несмотря на то, что коронавирусом заразились спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Такое решение приняли на онлайн совещании главы фракций парламента, сообщил в Telegram замглавы фракции Голос Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, совещание глав фракций Рады прошло сегодня, в 10:00. Обсуждался перенос части заседаний на следующей неделе, точно оставив рабочим вторник. Окончательное решение будет принято в понедельник, 16 ноября.

Железняк рассказал о планируемой, но еще не окончательной повестке заседания:

– "закон Разумкова" о возврате е-декларирования и другие законы, связанные с кризисом из-за КСУ;

– постановление о надлежащей подготовке к карантинным мероприятиям;

– отсрочка РРО – обязательного применения регистратора расчетных операций для физлиц-предпринимателей.

Также Рада может принять постановление об отмене карантина выходного дня.

11 ноября стало известно, что Разумков заразился коронавирусом.

Вчера, 12 ноября, о положительном тесте на коронавирус сообщил Стефанчук.

Денис Юдин

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