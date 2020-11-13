Рада рассмотрит во вторник закон Разумкова, несмотря на коронавирус у спикера
Главы фракций Верховной Рады предварительно договорились о том, что заседание во вторник должно состоятся, и обсудили повестку
Верховная Рада планирует во вторник, 17 ноября, рассмотреть закон о возврате е-декларирования, несмотря на то, что коронавирусом заразились спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Такое решение приняли на онлайн совещании главы фракций парламента, сообщил в Telegram замглавы фракции Голос Ярослав Железняк.
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По словам Железняка, совещание глав фракций Рады прошло сегодня, в 10:00. Обсуждался перенос части заседаний на следующей неделе, точно оставив рабочим вторник. Окончательное решение будет принято в понедельник, 16 ноября.
Железняк рассказал о планируемой, но еще не окончательной повестке заседания:
– "закон Разумкова" о возврате е-декларирования и другие законы, связанные с кризисом из-за КСУ;
– постановление о надлежащей подготовке к карантинным мероприятиям;
– отсрочка РРО – обязательного применения регистратора расчетных операций для физлиц-предпринимателей.
Также Рада может принять постановление об отмене карантина выходного дня.
- 11 ноября стало известно, что Разумков заразился коронавирусом.
- Вчера, 12 ноября, о положительном тесте на коронавирус сообщил Стефанчук.
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