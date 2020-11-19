Коронавирус. Украина бесплатно получит вакцину для 20% населения – Ляшко

Около 4 млн украинцев смогут вакцинироваться против COVID-19 уже в первой половине 2021-го, прогнозирует главный санврач Ляшко

В глобальном механизме Всемирной организации здравоохранения COVAX подтвердили выделение Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения. Об этом написал в Facebook главный санврач Виктор Ляшко.

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"Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно", – объяснил решение медик.

По его словам, решение COVAX значит, что около 4 млн граждан смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года "за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран".

Главный санврач отметил, что речь идет от 8 млн доз вакцины для 4 млн человек, так как сейчас вакцины-кандидаты предполагают введение двух доз для выработки защиты. Он также добавил, что в механизм COVAX включена вакцина-кандидат от компании Moderna, которая показывает 95% эффективности на промежуточных результатах третьей стадии клинических исследований.

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Марк Сировой

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