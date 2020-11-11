Эту вакцину хотел за $1 млрд Трамп. CureVac показала итог начальной проверки РНК-препарата

На фазе I клинических исследований изучают безопасность вакцины-кандидата, ее иммунный профиль, а также определяют оптимальную дозу

Немецкая биофарм-компания CureVac, права на будущую вакцину которой собирался весной приобрести президент США Дональд Трамп, показала промежуточные данные фазы I клинических испытаний. Разработчики препарата против коронавируса утверждают, что CVnCoV "в целом хорошо переносился" во всех испытанных дозах – от 2 до 12 мкг.

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В целом, технология CureVac аналогична той, которую используют Pfizer/BioNTech и Moderna – лидеры в РНК-сегменте вакцинной гонки против ковида. Доза у CureVac ниже, чем у Pfizer.

Их вакцина-кандидат основана на использовании матричной рибонуклеиновой кислоты. "Кусочки" генетического кода вируса специально встраиваются в эту молекулу, после чего она в огромном количестве копий доставляется в организм прививаемого посредством липидных наночастиц. Клетки начинают собирать по информации из этой мРНК стабилизированную форму шипа-белок вируса – S-белок. Организм вырабатывает к нему антитела и клеточный ответ, и потом, когда столкнется с настоящим вирусом, уже должен быть во всеоружии.

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В исследовании приняли участие 248 здоровых людей от 18 до 60 лет в ФРГ и Бельгии. 245 из них получали внутримышечно разные дозы вакцины или плацебо. 231 привился повторной дозой через 28 дней.

"О серьезных побочных эффектах не сообщалось", – пишут авторы, но графики реактогенности их препарата говорят о немалом проценте "побочек" вроде головной и мышечной боли, слабости, тошноты и других. Тем не менее, большинство из них были "легкими или умеренными и проходящими за сутки-двое".

Уровни нейтрализующих антител через две недели после второй дозы 12 мкг "были сопоставимы со средними титрами, наблюдаемыми в сыворотках выздоравливающих пациентов с COVID-19". То есть, гуморальный иммунитет был на уровне тех, которые переболели, – не сильнее. Компания ставит это себе в заслугу: якобы их препарат симулирует "естественный" уровень защиты. Сообщается также о "первых признаках активации Т-клеток".

Подробные данные об этой фазе доступны в препринте на medRxiv.

В конце сентября CVnCoV начали испытывать на фазе IIа в Перу и Панаме, расширив исследования на пожилых людей и регионы с высокой распространенностью инфекций COVID-19. CureVac планирует начать основную фазу IIb / III к концу года.

В Пакистане лечили коронавирусных больных медом и черным тмином. Уже есть результаты.

Пока ни один кандидат в вакцины против СOVID-19 не одобрен ВОЗ.

Евгений Пилипенко

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