В России заявили о высокой эффективности их "спутниковой" вакцины от COVID-19 – 92% защиты

Речь идет о первых промежуточных данных фазы III клинических испытаний препарата с названием "Спутник V"

Спустя пару дней после того, как Pfizer/BioNTech сообщили промежуточные результаты эффективности своей вакцины-кандидата в защите от коронавируса, россияне заявили – их препарат "Спутник V" защищает "на 92%". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте кандидатной вакцины, которую разработали в центре им. Гамалеи.

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Расчет эффективности основан на 20 подтвержденных случаях болезни среди вакцинированных и тех, кто получил плацебо.

Всего в исследовании принимают участие 40 000 добровольцев из РФ, Беларуси, ОАЭ, Венесуэлы, Индии и других стран, утверждают разработчики. Из этого количества более 20 000 привиты первой дозой и более 16 000 – также уже и второй.

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"Эффективность была продемонстрирована на основе первого промежуточного анализа, полученного через 21 день после первой инъекции", – пишут на сайте, утверждая, что "не было неожиданных побочных эффектов".

В России заверили, что промежуточные данные опубликуют "в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов".

СПРАВКА. Двухдозная вакцина-кандидат Sputnik V от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Уникальность этого препарата, утверждают авторы, – в использовании двух разных аденовирусных векторов. Они считают, что действие "спутника" продлится пару лет. Пока ни один кандидат в вакцины против СOVID-19 не одобрен ВОЗ.

На подходе также промежуточные результаты испытания еще одной мРНК-вакцины – от американской компании Moderna. В отличие от препарата Pfizer/BioNTech, их вакцину можно будет транспортировать и хранить при –20*С, а не –80, как BNT162b2.

Вчера, 10 ноября, стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых "спутником" медиков заразились коронавирусом. В России считают, что у заболевших просто не успел сформироваться иммунитет (якобы нужно около трех недель после второй дозы).

В Пакистане лечили коронавирусных больных медом и черным тмином. Уже есть результаты.

10 ноября в США одобрили экстренное использование терапии с антителами.

Евгений Пилипенко

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