COVID-19. Вакцина Pfizer/BioNTech показала 95% эффективности и минимум побочных эффектов

Pfizer и BioNTech намерены в ближайшие дни передать результаты исследований вакицны американскому регулятору FDA и европейскому – EUA

Компании Pfizer и BioNTech заявили о 95% эффективности их мРНК-вакцины-кандидата против коронавирусной болезни COVID-19 по окончательным результатам основного исследования. Побочные эффекты наблюдаются у менее 4% вакцинированных, сообщает пресс-служба Pfizer.

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Отмечается, что в исследовании участвовали более 43 000 человек, 41 135 из которых получили вторую дозу вакцины-кандидата по состоянию на 13 ноября 2020-го. Заразились коронавирусом 170 волонтеров: 162 из них получали плацебо, восемь – были вакцинированы. Всего зафиксировано 10 тяжелых случаев болезни, один из них – у вакцинированного добровольца.

Отмечается, что эффективность 95% достигается через 28 дней после первой дозы вакцины – всего нужно две дозы. Эффективность была постоянной по возрастным, половым, расовым, этническим и демографическим характеристикам; наблюдаемая эффективность у людей старше 65 лет была более 94%.

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В компании также заявили, что достигли требований по безопасности, установленных американским госрегулятором FDA для разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Среди возможных побочных эффектов названы утомляемость (3,8% случаев) и головная боль (2,0%).

Компании планируют в течение нескольких дней представить данные FDA, европейскому регулятору EUA и другим регулирующим органам по всему миру.

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Марк Сировой

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