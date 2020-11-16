В ВОЗ заявили, что одна только вакцина не остановит пандемию COVID-19

Вакцина будет иметь важное значение, но наряду с другими инструментами, которые необходимо продолжать применять

Правительства во всем мире будут вынуждены продолжать применять противоэпидемические меры, даже когда появится общедоступная вакцина от коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

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"Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжать наблюдения, испытания, изоляцию и уход за больными, отслеживание и карантин контактов, призывать людей быть осторожными", – написал он.

Гебреисус говорит, что вакцина будет иметь важное значение для контроля над распространением болезни. "Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие инструменты, которые у нас есть, а не заменять их", – написал глава ВОЗ.

По его словам, первые поставки препарата будут ограниченными. Приоритет будет отдан работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.

"Мы надеемся, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но вирусу все равно будет куда двигаться", – отметил глава ВОЗ.

9 ноября 2020 года Вакцина-кандидат против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах фазы III клинических испытаний: более 90%.

Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл предположил, что к весне жизнь может вернуться в нормальное русло. Однако, по словам одного из создателей вакцины, профессора Угура Сахина из компании BioNTech, это займет больше времени.

Вадим Ребрина

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