Создатель вакцины от COVID-19 спрогнозировал, когда жизнь вернется в привычное русло

Это произойдет еще не скоро, сказал соучредитель BioNTech

По словам одного из создателей вакцины от COVID-19, профессора Угура Сахина из компании BioNTech, эффект вакцинирования от коронавируса проявится летом, и к следующей зиме жизнь должна вернуться в нормальное русло. Об этом сообщает BBC.

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Профессор выразил надежду, что вакцинация может вдвое уменьшить передачу вируса, что приведет к резкому сокращению числа случаев.

После того, как было объявлено о первой в мире эффективной вакцине от BioNTech, профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл предположил, что к весне жизнь может вернуться в нормальное русло.

Однако профессор Сахин сказал, что это займет больше времени. По его словам, если все пойдет хорошо, вакцинация начнется в конце 2020-го – начале 2021 года. Однако нужно доставить более 300 миллионов доз по всему миру к апрелю следующего года, что "может позволить нам только начать оказывать влияние".

По словам ученого, более ощутимый эффект будет наблюдаться позже. "Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что абсолютно важно, так это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации к осени/зиме следующего года или раньше", – сказал Угур Сахин.

9 ноября 2020 года Вакцина-кандидат против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах фазы III клинических испытаний: более 90%.

11 ноября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина попала в перечень 92 государств, которым в рамках программы COVAX будет предложена "специальная цена" на закупку вакцины от коронавируса.

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Вадим Ребрина

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