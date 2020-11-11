Будущая вакцина от COVID-19 будет продана Украине по "специальной цене" – Ляшко

В первую очередь будут прививать врачей, работников силовых структур и учителей, заявил главный санитарный врач

Украина попала в перечень 92 государств, которым в рамках программы COVAX будет предложена "специальная цена" на закупку вакцины от коронавируса. Об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, Всемирная организация здравоохранения и Глобальный вакцинный альянс обеспечат равный доступ всех стран к будущей вакцине – вне зависимости от экономического уровня развития государств.

Ляшко ожидает, что благодаря COVAX Украина может получить от 8 млн до 16 млн доз вакцины – разница зависит от того, сколько раз механизм будет применен к Украине.

Также он отметил, что на закупку прививок от COVID-19 предусмотрен 1 млрд грн, эта сумма уже заложена в бюджете на 2021 год.

В первую очередь вакцину получат группы риска, которые обеспечивают жизнедеятельность государства: врачи, силовые структуры, учителя, добавил главсанврач. Позже начнут прививать пожилых людей, а также людей с сопутствующими хроническими патологиями.

20 октября в Офисе президента заявили, что провели доклиническую фазу исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса. Позднее один из причастных к ее разработке Максим Фаворов заявил, что ее будут делать от 9 до 12 месяцев.

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Станислав Стороженко

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