UA

Будущая вакцина от COVID-19 будет продана Украине по "специальной цене" – Ляшко

11.11.2020, 14:18
Будущая вакцина от COVID-19 будет продана Украине по
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

В первую очередь будут прививать врачей, работников силовых структур и учителей, заявил главный санитарный врач

Украина попала в перечень 92 государств, которым  в рамках программы COVAX будет предложена "специальная цена" на закупку вакцины от коронавируса. Об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Всемирная организация здравоохранения и Глобальный вакцинный альянс обеспечат равный доступ всех стран к будущей вакцине – вне зависимости от экономического уровня развития государств.  

Ляшко ожидает, что благодаря COVAX Украина может получить от 8 млн до 16 млн доз вакцины – разница зависит от того, сколько раз механизм будет применен к Украине.

Также он отметил, что на закупку прививок от COVID-19 предусмотрен 1 млрд грн, эта сумма уже заложена в бюджете на 2021 год. 

В первую очередь вакцину получат группы риска, которые обеспечивают жизнедеятельность государства: врачи, силовые структуры, учителя, добавил главсанврач. Позже начнут прививать пожилых людей, а также людей с сопутствующими хроническими патологиями.

  • 20 октября в Офисе президента заявили, что провели доклиническую фазу исследования оригинального украинского кандидата в вакцины от коронавируса. Позднее один из причастных к ее разработке Максим Фаворов заявил, что ее будут делать от 9 до 12 месяцев. 

Читайте также: Вакцина от коронавируса предварительно будет стоить около $37 – Степанов

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог (Media Buyer)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
вакцина коронавирус COVID-19 COVAX

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Як заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу

Партнерський проєктЯк заробляти на вихлопних газах. Історія українського стартапу
 