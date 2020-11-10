Вакцина Pfizer многообещающая, но могут быть проблемы с транспортировкой – ВОЗ
Особые трудности с вакцинацией могут возникнуть в регионах Азии и Африки
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил во вторник, что надеется на готовность "многообещающей" вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Reuters.
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Однако необходимость хранить вакцину в очень низких температурах может усложнить программу вакцинации, особенно в регионах Азии или Африки, где климат теплый, расстояния большие, а необходимая инфраструктура может отсутствовать.
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