COVID-19. Мировые лидеры сдержанно отреагировали на вакцину Pfizer, но не Трамп

Избранный президент США Байден приветствовал новости о вакцине Pfizer, но говорит, что пока стоит положиться на маски и дистанцию

Мировые лидеры приветствовали заявление компаний Pfizer и BioNTech о том, что их вакцина-кандидат против коронавирусной болезни COVID-19 показала эффективность выше 90% на промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний.

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Действующий президент США Дональд Трамп сначала написал, что это отличные новости: акции растут в цене и вакцина скоро появится. А затем добавил политический контекст, заявив, что о результатах огласили лишь после выборов главы американского государства, так как у разработчиков якобы не хватило смелости сделать это раньше.

"FDA (госрегулятор, – ред.) и демократы не хотели, чтобы я получил победу по вопросу вакцину до выборов, поэтому она вышла через пять дней", – написал Трамп.

Он также без каких-либо аргументов написал, что если б президентом уже был кандидат от демократов Джо Байден, то вакцина не появилась бы и в течение четырех лет.

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Избранный президент США Байден также назвал результаты вакцины прекрасной новостью, передает Politico. Однако подчеркнул: массовая вакцинация начнется не раньше, чем через несколько месяцев, а потому пока следует положиться на маски, дистанцирование, отслеживание контактов, мытье рук и другие меры.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна заказала дозы для трети населения, но мир пока не может полагаться на вакцину Pfizer как на решение пандемии, так как она еще не готова. "Конечно, это хорошие новости, но предстоит еще долгий путь, прежде чем мы добьемся успеха", – цитирует его Nesweek.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала результат отличным и сообщила, что ЕС должен подписать контракт на 300 млн доз. Однако добавила: пока следует защищать друг друга.

Глава ВОЗ Тедном Гебрейесус приветствовал результаты и сказал, что в мире происходят беспрецедентные инновации и сотрудничество.

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Марк Сировой

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