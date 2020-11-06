В Украине начнут штрафовать за неношение масок

Теперь граждан могут оштрафовать на 255 грн

Верховная Рада приняла законопроект №3891 об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина. Об этом сообщается на сайте парламента.

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За принятие законопроекта проголосовали 262 народных депутата.

По новому закону, оштрафованы будут лица, которые пребывали в общественных зданиях или в общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты.

В тексте документа отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно, а также они должны прикрывать рот и нос.

За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 24 октября в красных зонах разрешили работу кинотеатров.

30 октября в стране вступили в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Станислав Стороженко

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