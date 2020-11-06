В Украине начнут штрафовать за неношение масок
06.11.2020, 12:23
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Теперь граждан могут оштрафовать на 255 грн
Верховная Рада приняла законопроект №3891 об усилении ответственности за несоблюдение мер карантина. Об этом сообщается на сайте парламента.
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За принятие законопроекта проголосовали 262 народных депутата.
По новому закону, оштрафованы будут лица, которые пребывали в общественных зданиях или в общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты.
В тексте документа отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно, а также они должны прикрывать рот и нос.
За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.
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